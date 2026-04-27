Tarife

Tarifverhandlungen im hessischen Handel ohne Einigung

Verdi zufolge hat die Arbeitgeberseite kein Angebot abgegeben. Die Gewerkschaft fordert für rund 240.000 Beschäftigte mehr Geld. Die Gespräche sollen im Mai fortgesetzt werden.

Die Verhandlungen sollen rund 240.000 Beschäftigte betreffen. (Archivbild) Foto: Tom Weller/dpa
Die Verhandlungen sollen rund 240.000 Beschäftigte betreffen. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Die erste Runde der Tarifverhandlungen im hessischen Einzel- und Versandhandel ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Das teilte die Gewerkschaft Verdi mit. Verdi zufolge hat die Arbeitgeberseite kein Angebot abgegeben. 

Die Gewerkschaft verlangt 250 Euro mehr monatlich je Entgeltgruppe und 150 Euro mehr an Ausbildungsvergütung pro Lehrjahr bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Laut Verdi betreffen die Verhandlungen rund 240.000 Beschäftigte. Die Gespräche sollen am 18. Mai fortgesetzt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Banken-Tarifrunde: Verdi fordert Angebot der Arbeitgeber
Tarifverhandlungen

Banken-Tarifrunde: Verdi fordert Angebot der Arbeitgeber

Eine Hängepartie wollen Arbeitgeber und Gewerkschaften vermeiden. Noch gibt es aber keine Bewegung in den Tarifverhandlungen. Haben erste Warnstreiks bei Privatbanken etwas bewirkt?

16.06.2024

Luftverkehr

Tarifverhandlungen bei Lufthansa fortgesetzt

Passagiere können weiter auf ein Ende der Streiks im deutschen Luftverkehr hoffen. In Verhandlungen und Schlichtungsgesprächen wird nach Lösungen in mehreren Tarifkonflikten gesucht.

04.04.2024

Tarife

Tarifverhandlungen für Öffentlichen Dienst fortgesetzt

Kommt es in der dritten Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst in Hessen zu einer Einigung? Innenminister Poseck plädiert für einen «ausgewogenen Kompromiss».

14.03.2024

Tarifstreit

Verdi ruft Postbank-Beschäftigte erneut zum Warnstreik auf

Kundinnen und Kunden der Postbank müssen sich in den nächsten Tagen wieder auf Einschränkungen gefasst machen. Nächste Woche soll dann weiter verhandelt werden.

14.03.2024

Tarife

Tarifverhandlungen bei der Deutschen Bahn fortgesetzt

Die zähen Verhandlungen laufen seit Monaten, nun sitzen die Vertreter von Bahn und Gewerkschaft wieder gemeinsam am Tisch. Schnelle Ergebnisse sind allerdings auch heute nicht zu erwarten.

13.06.2023