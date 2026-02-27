Tatverdächtige nach Fund von Leichenteilen festgenommen
Die Verdächtige wurde nachts am Grenzübergang zu Polen gefasst. Viele Fragen zu dem Fall bleiben weiter offen.
Darmstadt/Heusenstamm (dpa/lhe) - Nach dem Fund von Teilen einer Männerleiche in Heusenstamm (Landkreis Offenbach) ist eine 39-Jährige festgenommen worden. Die Frau sei in der Nacht auf Freitag am Grenzübergang Schwedt/Oder in Brandenburg gefasst worden, sie sei zu Fuß in Richtung Polen unterwegs gewesen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
Die Männerleiche war in mehreren Teilen in Mülltonnen entdeckt worden, wie die Ermittler nun bekanntgaben. Nach den bisherigen Ermittlungen bestehe gegen die 39-Jährige der Verdacht, dass sie für den Tod des Mannes verantwortlich sei.
Bisher war nur bekannt, dass ein Zeuge am Mittwochnachmittag die Leiche im Gewerbegebiet von Heusenstamm entdeckt hatte. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann im mittleren Alter handeln.
Zusammenhang mit Vermisstenfall möglich
Die Ermittler erklärten zudem, dass ein möglicher Zusammenhang mit einem Vermisstenfall aus Hessen bestehe. Zur Frage, wo genau die Leiche gefunden wurde, hatten sich Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zuvor nicht geäußert.
Weitere Details könnten mit Rücksicht auf die noch andauernden Ermittlungen derzeit nicht bekanntgegeben werden, hieß es. Weitere Informationen soll es am Montag geben. Die Tatverdächtige soll der Haftrichterin vorgeführt werden.