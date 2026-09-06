Protest

Tausende bei Fahrrad-Demo in Frankfurt

Mit dem Motto «Wir haben Lärm und Feinstaub satt» fordern Teilnehmende der Fahrrad-Demo, Frankfurt zur Fahrradstadt zu machen.

Die Bike Night fand bereits mehrmals statt. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Die Bike Night fand bereits mehrmals statt. (Archivbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Rund 2.600 Menschen haben nach Polizeiangaben in Frankfurt an einer Fahrrad-Demonstration teilgenommen. Sie forderten bei der «ADFC Bike Night», Frankfurt zur Fahrradstadt zu machen. Laut Polizeisprecher verlief die Demonstration ohne Zwischenfälle.

Auf dem Plan stand zunächst eine Auftaktkundgebung am Mainkai, gefolgt von einer nächtlichen Fahrrad-Demo. Der ADFC hatte nach eigenen Angaben mehrere Tausend Menschen erwartet. Das Motto der Veranstaltung lautete: «Wir haben Lärm und Feinstaub satt: Macht Frankfurt jetzt zur Fahrradstadt!»

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