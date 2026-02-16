Tausende EU-Fachkräfte arbeiten in Hessen als Helfer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Tausende Fachkräfte aus EU-Ländern sind in Hessen in Helferjobs tätig. Das geht aus der Antwort von Arbeitsministerin Heike Hofmann auf eine kleine Anfrage des fraktionslosen Landtagsabgeordneten Sascha Herr im Wiesbadener Landtag hervor.

Zum Stichtag 31. Mai 2025 waren demnach von 82.576 sozialversichert beschäftigten EU-Ausländern mit anerkanntem Berufsabschluss laut der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 23.117 als Helfer beschäftigt. Das entspricht einem Anteil von rund 28 Prozent. Von 37.265 EU-Ausländern mit akademischem Berufsabschluss waren es demnach 3.544 und somit rund 9,5 Prozent.

Der Anteil der EU-Fachkräfte mit anerkanntem Berufsabschluss in Helferjobs ist den Angaben zufolge in den Kreisen Wetterau und Vogelsberg mit jeweils 41,8 Prozent und Hersfeld-Rotenburg mit 40,1 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Land sieht kein Risiko für Fehlsteuerung

«Das Risiko einer Fachkräftefehlsteuerung bei der Gruppe der EU-Bürger besteht aus Sicht der Landesregierung nicht», erklärte die Ministerin. Das Land ergreife zahlreiche Maßnahmen, um Talente aus dem Ausland zu gewinnen, erklärte Hofmann.

Wichtige Bausteine seien die hessischen Welcomecenter. Die Standorte Frankfurt-Rhein-Main, Nord- und Mittelhessen sollen als zentrale Anlauf-, Service- und Beratungsstelle für internationale Arbeits-, Fach- und Führungskräfte, Auszubildende und Studierende sowie deren Familien im In- und Ausland dienen. Außerdem stehen sie Unternehmen, Betrieben und Verwaltungen bei der Beschäftigung und Ausbildung internationalen Personals unterstützend zur Seite.