Tausende Euro Beute bei Einbruch in Spielhalle
Unbekannte stehlen eine hohe Summe Bargeld und hinterlassen Chaos. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Täter.
Freigericht (dpa/lhe) - Beim Einbruch in eine Spielhalle in Altenmittlau (Main-Kinzig-Kreis) haben bislang unbekannte Täter mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Zudem richteten sie Sachschaden an, wie die Polizei mitteilte.
Als Mitarbeiter die Räume am Montagmorgen betraten, habe sich ihnen ein Bild der Verwüstung geboten. Kassen und mehrere Spielautomaten seien aufgebrochen gewesen, zudem hätten die Täter Getränke verschüttet und Gegenstände umhergeworfen, hieß es.
Die Täter drangen nach bisherigen Erkenntnissen durch ein Fenster auf der Gebäuderückseite in die Spielhalle, das sie aufhebelten. Die Alarmanlage zerstörten sie den Angaben zufolge.
Wann genau sich der Einbruch ereignete, ist derzeit noch unklar – womöglich am zurückliegenden Wochenende. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden.