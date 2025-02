Bensheim: Kripo ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen 

Bensheim. Unbekannte sind am Mittwoch in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße eingebrochen und haben Wertgegenstände sowie Geld erbeutet. Die Unbekannten sollen zwischen 7.30 und 19.30 Uhr über die Balkontür in das Haus gelangt sein, teilte die Polizei mit. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt - Hinweise von Zeugen nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06252 7060 entgegen. (dls)