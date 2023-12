Nach einem Einbruch am Donnerstag in ein Wohnhaus hat die Heppenheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 17.30 und 21.15 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Haus "Im Mühlacker" ein. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten auf der Suche nach Beute und entwendeten Schmuck und Geld. Im Anschluss suchten die Kriminellen unerkannt das Weite.