Fürth. Unbekannte Kriminelle sind in der Nacht zu Samstag in ein Wohnhaus in der Fürther Humboldtstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Täter vermutlich über ein Fenster in das Haus ein. Ob ihnen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen etwas in die Hände fiel, ist noch unklar.