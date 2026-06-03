Tausende Motorräder - Harley-Spektakel in Rüdesheim und Pohl

Rüdesheim/Pohl (dpa) - Fachwerkfassaden und Kaffeekännchen, Drosselgasse und Souvenirläden: Das hessische Touristenstädtchen Rüdesheim mag auf viele bieder und gemütlich wirken - doch nun am langen Wochenende wandelt sich die Atmosphäre komplett. Beim Motorradspektakel Magic Bike vom 4. bis 7. Juni erwarten die Veranstalter nach eigenen Worten wieder etliche tausend Harley-Davidson-Maschinen und insgesamt mehr als 30.000 Besucher aus dem In- und Ausland. Dann hallt der dröhnende Sound der US-amerikanischen Motorrad-Marke durch das burgengesäumte Rheintal mit seinen Weinbergen.

Cafés mit Harley-Davidson-Beflaggung

«Die Restaurants und Cafés gehen voll auf die Biker ein, die haben dann schwarz-orangene Harley-Davidson-Beflaggung», sagt Mitveranstalter Tobias Geller, Präsident des Harley-Davidson Clubs Rüdesheim, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Rüdesheimer Gastronomie macht deutlich: "Ihr Biker seid willkommen."»

Auch die Lokalpolitik sei aufgeschlossen - nicht zuletzt habe die Magic Bike eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die ganze Region. Harley-Davidson-Fahrer gelten als eher nicht die ärmsten Biker - die US-Maschinen sind neu kein Schnäppchen.

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Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Auch Harley-Davidson-Fahrer können durstig werden - Motorradtreffen Magic Bike im Oberen Mittelrheintal. (Archivbild)

Dieses Jahr ist es bereits die 24. Auflage des Spektakels auf Tausenden Rädern. Es soll mehrere «geführte Ausfahrten» geben, darunter mit etlichen hundert Harley-Davidsons von einem Welterbe zum anderen: vom Oberen Mittelrheintal zum Obergermanischen Limes im rheinland-pfälzischen Pohl.

Bülent Ceylan, God Save The Queen und AC/ID

Im beschaulichen Rüdesheim am Rhein, gegenüber der rheinland-pfälzischen Stadt Bingen, dröhnen laut Programm an diesem langen Wochenende mit dem Feiertag Fronleichnam nicht nur die fast immer individuell gestalteten US-Motorräder, sondern auch die Boxen dreier Bühnen mit insgesamt rund 30 Bands und Künstlern. Zu ihnen zählen etwa der Comedian Bülent Ceylan mit Band sowie die Tribute-Bands God Save The Queen und AC/ID.