Zweirad

Tausende Motorräder - Harley-Spektakel in Rüdesheim und Pohl

Dröhnende Motoren statt Drosselgasse-Romantik: Rüdesheim und Pohl verwandeln sich zeitweise in Biker-Paradiese. Ein Veranstalter erklärt die Kontraste zwischen Magic Bike und Tagestourismus.

Die Kulisse ist romantisch und das Spektakel laut: Harley-Davidson-Treffen Magic Bike im Mittelrheintal. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Die Kulisse ist romantisch und das Spektakel laut: Harley-Davidson-Treffen Magic Bike im Mittelrheintal. (Archivbild)

Rüdesheim/Pohl (dpa) - Fachwerkfassaden und Kaffeekännchen, Drosselgasse und Souvenirläden: Das hessische Touristenstädtchen Rüdesheim mag auf viele bieder und gemütlich wirken - doch nun am langen Wochenende wandelt sich die Atmosphäre komplett. Beim Motorradspektakel Magic Bike vom 4. bis 7. Juni erwarten die Veranstalter nach eigenen Worten wieder etliche tausend Harley-Davidson-Maschinen und insgesamt mehr als 30.000 Besucher aus dem In- und Ausland. Dann hallt der dröhnende Sound der US-amerikanischen Motorrad-Marke durch das burgengesäumte Rheintal mit seinen Weinbergen.

Cafés mit Harley-Davidson-Beflaggung

«Die Restaurants und Cafés gehen voll auf die Biker ein, die haben dann schwarz-orangene Harley-Davidson-Beflaggung», sagt Mitveranstalter Tobias Geller, Präsident des Harley-Davidson Clubs Rüdesheim, der Deutschen Presse-Agentur. «Die Rüdesheimer Gastronomie macht deutlich: "Ihr Biker seid willkommen."» 

Auch die Lokalpolitik sei aufgeschlossen - nicht zuletzt habe die Magic Bike eine enorme wirtschaftliche Bedeutung für die ganze Region. Harley-Davidson-Fahrer gelten als eher nicht die ärmsten Biker - die US-Maschinen sind neu kein Schnäppchen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Auch Harley-Davidson-Fahrer können durstig werden - Motorradtreffen Magic Bike im Oberen Mittelrheintal. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Auch Harley-Davidson-Fahrer können durstig werden - Motorradtreffen Magic Bike im Oberen Mittelrheintal. (Archivbild)

Dieses Jahr ist es bereits die 24. Auflage des Spektakels auf Tausenden Rädern. Es soll mehrere «geführte Ausfahrten» geben, darunter mit etlichen hundert Harley-Davidsons von einem Welterbe zum anderen: vom Oberen Mittelrheintal zum Obergermanischen Limes im rheinland-pfälzischen Pohl.

Bülent Ceylan, God Save The Queen und AC/ID

Im beschaulichen Rüdesheim am Rhein, gegenüber der rheinland-pfälzischen Stadt Bingen, dröhnen laut Programm an diesem langen Wochenende mit dem Feiertag Fronleichnam nicht nur die fast immer individuell gestalteten US-Motorräder, sondern auch die Boxen dreier Bühnen mit insgesamt rund 30 Bands und Künstlern. Zu ihnen zählen etwa der Comedian Bülent Ceylan mit Band sowie die Tribute-Bands God Save The Queen und AC/ID. 

Bei einer Parade am Samstag fahren der Planung zufolge Tausende Harley-Davidsons im Corso durch den Rheingau, gesäumt wohl wieder von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern. Am späten Samstagabend steht zudem ein Musikfeuerwerk vor einer illuminierten Burg auf dem Programm.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Freiheitsgefühl und Harley-Sound - Frühling auf zwei Rädern
Zweirad

Freiheitsgefühl und Harley-Sound - Frühling auf zwei Rädern

Ein Motorradclub in Hessen und Rheinland-Pfalz startet in die Saison - und erzählt von einem besonderen Lebensgefühl. Was sagen die Harley-Davidson-Biker zu Krach und Unfallgefahr?

12.03.2026

Tausende Biker beim Motorrad-Gottesdienst
Hamburg

Tausende Biker beim Motorrad-Gottesdienst

Biker rund um den Michel in der Hansestadt. Auf ihre Ausfahrt mussten sie diesmal aber verzichten.

09.06.2024

Freizeit

Startschuss für Magic-Bike-Spektakel

Im röhrenden Konvoi zur Loreley und zum Kloster Eberbach: Motorradfreunde aus dem In- und Ausland treffen sich wieder am Mittelrhein. Im Fokus steht eine Kultmarke.

30.05.2024

Verkehr

Warum viele Biker elektrische Motorräder meiden

Elektrisch und emissionsfrei: E-Motorräder sind eine umweltfreundliche Alternative zu Verbrenner-Modellen. Bei traditionellen Bikern hat die E-Version aber einen schweren Stand.

29.04.2024

Verkehr

120 Biker wegen illegalen Motorrad-Korsos angezeigt

13.04.2023