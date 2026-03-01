Flammen

Technischer Defekt löst Dachstuhlbrand aus – Kind verletzt

200.000 Euro Schaden und ein verletztes Kind: Nach einem technischen Defekt brennt ein Dachstuhl komplett aus. Das Kind kann das Haus rechtzeitig verlassen.

Die Flammen seien im Obergeschoss ausgebrochen. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Flammen seien im Obergeschoss ausgebrochen. (Symbolbild)

Epfenbach (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Epfenbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Zudem sei ein elfjähriges Kind leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es habe aber noch rechtzeitig das Haus verlassen können und sei medizinisch versorgt worden. Das Feuer seien nach ersten Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Daraufhin geriet zunächst ein Zimmer und schließlich der gesamte Dachstuhl in Vollbrand.

