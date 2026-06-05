Erbach und Rems betroffen

Technischer Fehler färbt Flüsse schwarz

Nach einem Fehler gelangt Filterschlamm in die Flüsse bei Fellbach. Warum laut Stadt keine akute Gefahr besteht und welche Vorsichtsmaßnahmen gelten.

Die Feuerwehr wurde wegen des Vorfalls alarmiert. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Feuerwehr wurde wegen des Vorfalls alarmiert. (Symbolbild)

Fellbach (dpa/lsw) - Zwei Flüsse haben sich wegen eines technischen Fehlers an einer Kläranlage bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zeitweise dunkel verfärbt. Es sei Filterschlamm eines Schwimmbads in den Erbach und die Rems gelangt, teilte die Stadt mit. Eine Gesundheits- oder akute Wassergefährdung bestehe nicht. 

Feuerwehr und Stadtentwässerung pumpten verbliebene Rückstände aus den Gewässern zurück in die Kläranlage. Experten kontrollierten am Mittag die Wasserqualität vor Ort.

Der Filterschlamm enthält vor allem durch Aktivkohle gebundene Schmutzpartikel wie Haut- und Haarreste sowie Staub und Sand, jedoch keine Fäkalien, wie die Stadt betont. Üblicherweise werden diese Rückstände gesammelt und per Tanklaster zur Kläranlage gebracht. 

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Dort gelangte der Schlamm wegen des technischen Fehlers in einen Überlauf statt in die Kläranlage. Die dunkle Färbung kann bereits bei geringen Konzentrationen auftreten und löst sich den Angaben zufolge nach und nach wieder auf. Vorsorglich wird empfohlen, nicht in den betroffenen Abschnitten der Rems baden zu gehen.

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