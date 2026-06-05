Technischer Fehler färbt Flüsse schwarz

Fellbach (dpa/lsw) - Zwei Flüsse haben sich wegen eines technischen Fehlers an einer Kläranlage bei Fellbach (Rems-Murr-Kreis) zeitweise dunkel verfärbt. Es sei Filterschlamm eines Schwimmbads in den Erbach und die Rems gelangt, teilte die Stadt mit. Eine Gesundheits- oder akute Wassergefährdung bestehe nicht.

Feuerwehr und Stadtentwässerung pumpten verbliebene Rückstände aus den Gewässern zurück in die Kläranlage. Experten kontrollierten am Mittag die Wasserqualität vor Ort.

Der Filterschlamm enthält vor allem durch Aktivkohle gebundene Schmutzpartikel wie Haut- und Haarreste sowie Staub und Sand, jedoch keine Fäkalien, wie die Stadt betont. Üblicherweise werden diese Rückstände gesammelt und per Tanklaster zur Kläranlage gebracht.

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