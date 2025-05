Fellbach (dpa/lsw) - Bei einem Brand in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Ersten Informationen der Polizei zufolge brach das Feuer am frühen Morgen in einer Gaststätte aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei übernahm die Ermittlungen.