Kriminalität

Teenager droht Sexarbeiterin mit Messer und raubt sie aus

Ein Jugendlicher bucht in Aalen eine Prostituierte - ist aber wohl unzufrieden mit ihrer Arbeit. Warum er nun in Haft ist.

Ein Jugendlicher soll in Aalen eine Sexarbeiterin bedroht und ausgeraubt haben. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Ein Jugendlicher soll in Aalen eine Sexarbeiterin bedroht und ausgeraubt haben. (Symbolbild)

Aalen (dpa/lsw) - Weil er eine Sexarbeiterin in Aalen (Ostalbkreis) mit einem Messer bedroht und ihr Geld abgenommen haben soll, ist ein Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 17-Jährigen gemeinsamen Angaben nach des Raubes. Der Jugendliche soll die 41 Jahre alte Frau in der Nacht auf Dienstag für einen Hausbesuch in seiner Aalener Wohnung gebucht haben, aber mit ihren Dienstleistungen unzufrieden gewesen sein. 

Weil das Opfer ihm die zuvor bezahlten 250 Euro nicht zurückgeben wollte, soll er ihr das Messer gegen den Hals gehalten und dadurch wieder an das Geld gelangt sein. Wie ein Polizeisprecher sagte, tauchten beide noch in der Nacht vor dem Revier auf. Beamte wurden auf ihren lauten Streit aufmerksam und nahmen den Verdächtigen vorläufig fest.

