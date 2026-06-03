Ohne Führerschein unterwegs

Teenager flüchtet vor Polizei und kracht in Streifenwagen

Trotz Blaulicht und Martinshorn ignoriert ein 17-Jähriger die Haltesignale einer Polizeikontrolle und rast davon. Wie es den Beamten gelang, die riskante Fluchtfahrt zu stoppen.

Trotz eindeutiger Aufforderung hielt der Jugendliche nicht an. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Trotz eindeutiger Aufforderung hielt der Jugendliche nicht an. (Symbolbild)

Achern (dpa/lsw) - Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein 17-Jähriger ohne Führerschein bei Ottenhöfen im Schwarzwald (Ortenaukreis) in einen Streifenwagen gekracht. Der Teenager sollte in der Nacht bei Achern wegen seiner auffälligen Fahrweise kontrolliert werden, teilte die Polizei mit.

Weil er trotz Blaulicht, Martinshorn und der Leuchtschrift «Stopp Polizei» nicht anhielt, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Auf seiner etwa 16 Kilometer langen Flucht fuhr den Angaben nach der 17-Jährige teilweise deutlich zu schnell und missachtete auch eine rote Ampel. 

Ein auf der Straße platzierter Streifenwagen stoppte die Fahrt schließlich. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet. Am Polizeifahrzeug entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, am Wagen des 17-Jährigen von etwa 10.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass das Auto einem Bekannten des Teenagers gehört. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs ermittelt.

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