Teile der Mauer der Wasserburg in Bad Vilbel eingestürzt

Bad Vilbel (dpa/lhe) - In Bad Vilbel sind Teile der Mauer der Wasserburg eingestürzt. «Wir gehen davon aus, dass es mit dem Unwetter gestern Abend zusammenhängt», sagte ein Sprecher der Stadt im Wetteraukreis. Es handele sich um einen Abschnitt der Mauer, der in diesem Jahr saniert werden sollte, fügte er hinzu. Menschen wurden nach ersten Informationen nicht verletzt. Zuvor hatte der private Rundfunksender Hitradio FFH darüber berichtet.

Ob der Einsturz Auswirkungen auf den Betrieb der Bad Vilbeler Festspiele hat, die in der Burg aufgeführt werden, war zunächst unklar. Aktuell seien Vertreter der Stadt und der Festspielleitung vor Ort, um sich den Schaden anzusehen, sagte der Sprecher. Nähere Einzelheiten will die Stadt auf einer Pressekonferenz um 11.00 Uhr bekanntgeben. Ein heftiges Unwetter hatte am Mittwochabend im Rhein-Main-Gebiet zu zahlreichen Polizei- und Feuerwehreinsätzen geführt.