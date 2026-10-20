Klassiker am Main

Teilnehmerrekord beim Frankfurt-Marathon

Am Sonntag steht Frankfurt ganz im Zeichen des Marathons. Welche Bestmarke am Main schon vor dem Start geknackt wird.

Der Frankfurt-Marathon ist ein beliebter Klassiker. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa
Der Frankfurt-Marathon ist ein beliebter Klassiker. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Frankfurter Marathon meldet vor dem Start der 43. Auflage am Sonntag eine Rekord-Teilnehmerzahl. Für den 42,195-Kilometer-Klassiker durch die Mainmetropole sind nach Veranstalterangaben 19.676 Athleten gemeldet. Das Rennen ist bereits seit Mitte August ausgebucht. 

Im Vergleich zum Vorjahr, als es auch schon einen Teilnehmerrekord gab, gehen rund 3000 Läufer mehr an den Start. Insgesamt werden bei der Veranstaltung in allen Wettbewerben mehr als 30.000 Menschen laufen.

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