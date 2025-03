Telefon-Betrüger in Hessen und NRW festgenommen

Frankfurt/Main/Krefeld (dpa) - Es geht um Telefon-Betrug und mehrere Tausend Euro: Zwei mutmaßliche Mitglieder einer Schockanruf-Bande sind gefasst worden. Ein 44-Jähriger wurde in Krefeld und eine 17-Jährige in Frankfurt wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges festgenommen. Laut Polizei und Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main sollen sie in mehreren Fällen die Beute abgeholt haben.