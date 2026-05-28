Wetter in Hessen

Temperaturen über 30 Grad und Gewitter

Die kommenden Tage bleiben heiß. In Hessen können aber auch Gewitter mit Starkregen aufziehen. Die Aussichten.

Es bleibt weiter heiß in Hessen. (Archivbild) Foto: Florian Wiegand/dpa
Es bleibt weiter heiß in Hessen. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen bleibt es auch an den kommenden Tagen heiß. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) steigen die Temperaturen am Donnerstag auf Höchstwerte von bis zu 29 Grad. Dabei weht ein schwacher Wind und es bleibt trocken. Erst in der Nacht fallen die Werte dann deutlich ab auf Tiefsttemperaturen zwischen 13 und 7 Grad.

Der Freitag beginnt heiter mit vereinzelten Wolken. Im Tagesverlauf erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 27 und 32 Grad. Ab dem Nachmittag könnten laut den Wetterexperten vereinzelt Gewitter mit Starkregen aufziehen. Dazu könnte es auch stürmische Böen geben. In der Nacht ziehen zudem weitere Schauer oder Gewitter auf, die Temperaturen fallen auf bis zu 12 Grad. 

Der Samstag bleibt warm und verregnet. Auch hier können die Temperaturen laut dem DWD wieder auf bis zu 32 Grad ansteigen. Erneut sei zudem mit weiteren Gewittern und Starkregen zu rechnen.

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