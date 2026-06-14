Tennis-Turnierdirektor kritisiert Stadt Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Turnierdirektor Edwin Weindorfer fordert von der Stadt Stuttgart ein stärkeres Engagement für das Rasen-Tennisevent auf dem Weissenhof. «Meine Kritik erfolgt nur deswegen, weil ich weiß, was die anderen Städte in Europa für solche Events bezahlen», sagte Weindorfer, der das Turnier mit seiner Vermarktungsagentur emotion veranstaltet. «Da ist die Stadt Stuttgart für mich absolutes Schlusslicht.»

Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) wird am heutigen Final-Tag als Zuschauer bei den Boss Open erwartet. Im Rahmen des Besuchs solle ein Gespräch mit ihm geführt werden.

Weindorfer spricht von «Werbewert von über 20 Millionen»

Die Unterstützung müsse nicht so hoch sein wie in Städten wie Hamburg und München, meinte Weindorfer. Es sei ihm wichtig, «ein faires Gespräch» zu führen und in der Stadt Stuttgart, «wo wir einen Werbewert von über 20 Millionen allein medial einspielen», geschätzt zu werden, so der Turnierdirektor.

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