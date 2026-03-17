ATP-Turnier am Weissenhof

Wildcards für Engel und Kyrgios in Stuttgart

Das Tennisturnier am Stuttgarter Weissenhof sichert sich Auftritte von Justin Engel und Nick Kyrgios. Das Talent aus Nürnberg und der gerne mal als Rüpel bezeichnete Australier bekommen Wildcards.

Justin Engel bekommt eine Wild Card für das Stuttgarter ATP-Event. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Justin Engel bekommt eine Wild Card für das Stuttgarter ATP-Event. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Das Nürnberger Tennis-Talent Justin Engel und der australische Exzentriker Nick Kyrgios starten beim ATP-Turnier am Stuttgarter Weissenhof. Wie der Veranstalter des Rasenevents vom 6. bis zum 14. Juni mitteilte, haben beide Spieler eine Wildcard bekommen.

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«Justin Engel hat im vergangenen Jahr in Stuttgart gezeigt, dass mit ihm ein großer Hoffnungsträger für das deutsche Herrentennis heranwächst», sagte Turnierdirektor Edwin Weindorfer. «Mit Nick Kyrgios kommt eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Tenniswelt wieder nach Stuttgart. Er ist auf dem Platz immer für Überraschungen gut, daher sind wir auf seine Auftritte in Stuttgart schon sehr gespannt.»

Kyrgios mag die Atmosphäre

Engel war im vergangenen Jahr beim ATP-250-Event in Stuttgart mit 17 bis ins Viertelfinale gekommen - kein Spieler war jünger. Der Australier Kyrgios, 2022 Finalist beim Grand-Slam-Turnier von Wimbledon, kämpft nach mehreren Verletzungen um ein Comeback.

«Der Weissenhof ist eine großartige Tennis-Location mit richtig guten Rasenplätzen. Jedes Mal, wenn ich dort war, hatte ich eine gute Zeit – die Fans und die Atmosphäre sind sehr speziell, daher freue ich mich schon auf ein Wiedersehen», sagte Kyrgios, der bei seiner letzten Teilnahme 2023 schon in der ersten Runde ausgeschieden war.

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