Neue Technologie

Test am Flughafen: Durchsagen direkt aufs Hörgerät

Boarding-Infos direkt aufs Ohr: Am Frankfurter Flughafen startet ein Pilotprojekt für mehr Barrierefreiheit beim Reisen.

Am Frankfurter Flughafen gibt es an zwei Gates Durchsagen direkt auf Kopfhörer oder Hörgerät. Foto: Boris Roessler/dpa
Am Frankfurter Flughafen gibt es an zwei Gates Durchsagen direkt auf Kopfhörer oder Hörgerät.

Frankfurt/Main (dpa) - Am Frankfurter Flughafen läuft seit Mittwoch ein Test, Durchsagen direkt auf Hörgeräte, Kopfhörer oder Smartphones der Passagiere zu senden. Diese müssen dem per Bluetooth übermittelten Service «Auracast» vorher zugestimmt haben. Der Test ist zunächst auf zwei Gates am Flugsteig A beschränkt. 

Der Flughafenbetreiber Fraport und die beteiligten Technologiepartner betonen die Vorteile insbesondere für Reisende mit Hörverlust, die bislang größte Schwierigkeiten haben, die Durchsagen etwa zum Boarding zu verfolgen. Es sei ein wichtiger Schritt, um Flugreisen für alle stressfreier und inklusiver zu machen. An dem Projekt nehmen die Firmen Sittig Technologies, GN, Google, Samsung und die Bluetooth Special Interest Group teil.

