Test mit Robotern soll auf Pflegeheime ausgedehnt werden

Gelnhausen (dpa/lhe) - Die drei Serviceroboter, die derzeit im Main-Kinzig-Kreis auf ihre Tauglichkeit für einen Einsatz in Kneipen, Cafés und Restaurants getestet werden, sollen auch in Pflegeheimen ausprobiert werden. Gemeinsam mit den zuständigen Stellen sei das Pilotprojekt auf drei Pflegezentren im bevölkerungsreichsten Landkreis Hessens ausgeweitet worden, sagte Bernhard Mosbacher, Geschäftsführer von Spessart Tourismus, der Deutschen Presse-Agentur. Die Leihvorgänge sollen demnächst beginnen.

In sieben Betrieben seien die Roboter, die für jeweils einen Monat kostenlos abgegeben werden, bereits getestet worden, sagte Mosbacher, der das Projekt leitet. Drei weitere haben schon einen Termin in den nächsten Monaten vereinbart. In der Mehrzahl der Einsätze handelt es sich um Gastronomiebetriebe und Kantinen. Im Herbst soll eine neue Bewerbungsphase für die nächsten zehn Tests innerhalb des Projekts starten.