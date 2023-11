Serviceroboter gegen Personalmangel in der Gastronomie

Gelnhausen (dpa/lhe) - Die Betriebe im hessischen Gastgewerbe haben in den vergangenen Jahren auf vielerlei Weise auf den Personalmangel in der Branche reagiert. Angebote wurden angepasst, Öffnungszeiten geändert und teilweise mehr Ruhetage eingeführt, um in Stoßzeiten besser für die Gäste da sein zu können, wie der Branchenverband Dehoga berichtet. Ein weiteres Mittel ist der Einsatz von Servicerobotern in der Gastronomie, wie er derzeit in einem Projekt im Main-Kinzig-Kreis getestet wird. Durch den Einsatz solcher Roboter könnten Laufwege verkürzt oder schwere Lasten auf den technischen Helfer übertragen werden, erklärte Steffen Ackermann, Vizepräsident des Hotel- und Gastronomieverbandes Dehoga Hessen.