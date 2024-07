Gastgewerbe schult Arbeitssuchende für schnellen Einstieg

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Kampf gegen Personalmangel setzen Gastronomie und Hotellerie in Frankfurt auf ein neues Projekt mit speziellen Schulungen für Arbeitssuchende. Geplant sind zwei- bis dreimonatige Kurse, die zunächst in Frankfurt und später in ganz Hessen angeboten werden sollen, teilte unter anderem der Hotel- und Gastronomieverband (Dehoga) in Frankfurt mit.