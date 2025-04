Kurse gegen Personalmangel in der Gastronomie

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit mehrmonatigen Kursen will der Branchenverband Dehoga in Frankfurt Personal gewinnen, um den Mangel an Mitarbeitern im Service und in der Küche zu mildern. Das Projekt «Kick-Start» richtet sich an Asylbewerberinnen und -bewerber, Langzeitarbeitslose und Ungelernte, die in den Kursen für Helferjobs vorbereitet werden.