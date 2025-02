Birkenau: Kurs zum „Nein sagen lernen“

Birkenau. Ob im Berufsleben, im Freundeskreis oder in der Familie – immer wieder findet man sich in Situationen wieder, in denen man „Ja“ sagt, obwohl man eigentlich „Nein“ meint. „Doch warum fällt es uns oft so schwer, unsere eigenen Grenzen zu wahren?“, heißt es in der Mitteilung der Kreisvolkshochschule (KVHS) Bergstraße. Ein Seminar der KVHS Bergstraße bietet die Gelegenheit, eigene Verhaltensmuster zu reflektieren und bewusst zu hinterfragen. Die Teilnehmer erkunden, welche inneren Überzeugungen sie daran hindern, ihre Bedürfnisse klar zu kommunizieren, und erhalten Impulse, um selbstbewusst und wertschätzend Grenzen zu setzen. Durch praxisnahe Übungen lernen sie, sich authentisch abzugrenzen – ohne Schuldgefühle oder Angst vor Konflikten. Der Kurs läuft am Samstag, 8. März, von 9 bis 16 Uhr im Alten Rathaus in Birkenau, Obergasse 13. Die KVHS bittet um vorherige Anmeldung telefonisch unter 06251/ 172960 oder über die Homepage www.kvhs-bergstrasse.de