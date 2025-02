Birkenau: Reitkurse für Kinder und Jugendliche

Birkenau. In Zusammenarbeit mit dem Reit- und Fahrverein Birkenau bietet die Kreisvolkshochschule (KVHS) Bergstraße zwei Reitkurse für Kinder und Jugendliche an. Sie finden statt am Sonntag, 9. März, und am Sonntag, 6. April, jeweils von 9 bis 14.30 Uhr. Beide Termine sind unabhängig voneinander. Die Kurse richten sich an Kinder und Jugendliche, die entweder ganz neu mit dem Reiten beginnen oder ihren Sitz im Sattel festigen möchten. Getränke, Snacks und Obst sind inklusive. Teilnehmer werden gebeten, einen Reit- oder Fahrradhelm und weitere Verpflegung mitzubringen. Anmeldung unter www.kvhs-bergstrasse.de oder unter der Telefonnummer 06251/1729615.