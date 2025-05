Rimbach: Ukulele-Workshops am Wochenende

Rimbach. Die Ukulele lässt sich aufgrund ihrer Größe überallhin mitnehmen. In einem Workshop der Kreisvolkshochschule (KVHS) Bergstraße lernen Teilnehmer grundlegende Techniken, die einfaches Melodie- und Akkordspiel ermöglichen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich – es werden Tabulaturen benutzt. Der Kurs findet statt am Samstag, 24. Mai, von 14 bis 18 Uhr, in der Musikwerkstatt in Rimbach.