Therme wegen Chlorgasaustritt evakuiert
Ein abgebrochener Verbindungsschlauch hat in einer Therme weitreichende Folgen. Das Bad muss geräumt werden.
Freiburg (dpa/lsw) - Die Keidel Therme in Freiburg ist am Vormittag wegen eines Austritts von Chlorgas evakuiert worden. Eine automatische Brandmeldeanlage hatte den Einsatz ausgelöst, wie die Feuerwehr mitteilte. Gebrannt hatte es demnach nicht, im Chlorgaslager des Bads sei aber unkontrolliert Gas ausgetreten. Messungen ergaben deutlich überschrittene Grenzwerte. Grund für den Austritt sei ein abgebrochener Verbindungsschlauch gewesen. Verletzt wurde niemand.
Einsatzkräfte sperrten das Lager und einen Bereich von etwa 100 Metern Umkreis ab. Anwohner wurden zwischenzeitlich gebeten, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungsanlagen auszuschalten. Messungen im Außenbereich blieben den Angaben nach jedoch zunächst ohne Befund. Der Einsatz war kurz nach Mittag beendet.