Chlorgasaustritt löst Einsatz in Freibad aus
Ein interner Alarm schlägt in einem Freibad an. Feuerwehr und Polizei rücken an.
Schriesheim (dpa/lsw) - Nach dem Austritt von Chlorgas im Waldschwimmbad in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) sind Feuerwehr und Polizei im Einsatz gewesen. Nach Polizeiangaben entwich das Gas in einem Betriebsraum und löste einen internen Alarm aus. Besucher wurden vorsorglich aufgefordert, den betroffenen Bereich des Bades zu verlassen. Nachdem der Raum gelüftet worden war, konnte der Badebetrieb wieder aufgenommen werden.