Chlorgasaustritt in Schwimmbad – mehrere Verletzte
Rund 100 Gäste sind am Nachmittag in einem Schwimmbad in Stutensee - als plötzlich Chlorgas austritt. Was bislang über den Fall bekannt ist.
Stutensee (dpa/lsw) - In einem Schwimmbad in Stutensee (Kreis Karlsruhe) ist Chlorgas ausgetreten. Mehrere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie erlitten Atemwegsreizungen. Zu dem Gasaustritt war es demnach am Nachmittag in einem Technikraum des Schwimmbads gekommen. Der Grund dafür blieb zunächst noch unklar.
Den Angaben nach konnte der Gasaustritt gestoppt werden. Es hatten sich rund 100 Gäste im betroffenen Stutenseebad befunden. Umliegende Straßen wurden wegen zahlreicher Einsatzfahrzeuge blockiert.