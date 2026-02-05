Stutensee

Chlorgasaustritt in Schwimmbad – mehrere Verletzte

Rund 100 Gäste sind am Nachmittag in einem Schwimmbad in Stutensee - als plötzlich Chlorgas austritt. Was bislang über den Fall bekannt ist.

Die Feuerwehr ist zu einem Chlorgasaustritt in einem Schwimmbad in Stutensee ausgerückt. Foto: Thomas Riedel/dpa
Die Feuerwehr ist zu einem Chlorgasaustritt in einem Schwimmbad in Stutensee ausgerückt.

Stutensee (dpa/lsw) - In einem Schwimmbad in Stutensee (Kreis Karlsruhe) ist Chlorgas ausgetreten. Mehrere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie erlitten Atemwegsreizungen. Zu dem Gasaustritt war es demnach am Nachmittag in einem Technikraum des Schwimmbads gekommen. Der Grund dafür blieb zunächst noch unklar.

Den Angaben nach konnte der Gasaustritt gestoppt werden. Es hatten sich rund 100 Gäste im betroffenen Stutenseebad befunden. Umliegende Straßen wurden wegen zahlreicher Einsatzfahrzeuge blockiert.

