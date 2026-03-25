Thüringen und Hessen planen Kooperation für Hubschrauber
Die zwei Nachbarn Thüringen und Hessen wollen im Bereich Polizei und Katastrophenschutz enger zusammenarbeiten. Sie wollen gemeinsam sechs neue Hubschrauber anschaffen.
Erfurt (dpa/th) - Thüringen und Hessen planen nach Worten von Thüringens Innenminister Georg Maier eine Kooperation für die Anschaffung neuer Polizeihubschrauber. Er sei kommende Woche in Hessen, um eine entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen, sagte der SPD-Politiker bei einer Regierungsbefragung im Thüringer Landtag. Details nannte er zunächst nicht. Die Anschaffung sei nötig, weil die bisher eingesetzten Polizeihubschrauber in die Jahre gekommen seien, so Maier.
Nach Angaben des Thüringer Innenministeriums soll die Kooperation die Zusammenarbeit der Landespolizeien und die luftgestützten Einsatzmöglichkeiten beider Bundesländer verbessern. Das hessische Innenministerium teilte zu dem Termin mit, dass die Beschaffung von insgesamt sechs Polizeihubschraubern geplant sei. «Die neuen Hubschrauber sollen künftig vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Polizei und Katastrophenschutz gewährleisten», hieß es in der Mitteilung.