ÖPNV

Ticketpreise für Bus und Bahn bleiben in Nordhessen stabil

Keine Preiserhöhung zum Jahreswechsel – doch ab August 2027 will der NVV zwölf Preisstufen auf drei reduzieren. Was an Details bereits feststeht.

Auch die Bahngesellschaft Cantus fährt im Bereich des NVV. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Auch die Bahngesellschaft Cantus fährt im Bereich des NVV. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) erhöht die Ticketpreise zum Jahreswechsel 2026/2027 nicht. Der Verbund begründete die Entscheidung mit einer Tarifstrukturreform, die für August 2027 geplant sei. Damit würden die Voraussetzungen für ein deutlich einfacheres und transparenteres System geschaffen, erklärte Geschäftsführer Marian Volmer. Der Verbund wies indes auf die Preissteigerung beim Deutschlandticket zum Jahresbeginn 2027 von derzeit 63 Euro auf künftig 66,80 Euro hin.

Aus zwölf Preisstufen sollen im August 2027 drei werden: lokal, Kreis und Nordhessen. Über die konkreten Preise werde der NVV rechtzeitig vor Inkrafttreten der Tarifstrukturreform informieren, teilt der Verbund mit. Fest stehe bereits, dass Fahrgäste zwischen 7 und 17 Jahren mit dem U18-Ticket für zwei Euro in ganz Nordhessen mit Bus und Bahn unterwegs sein könnten.

Ab August 2027 werde zudem der bisherige Kassel Plus-Tarif abgeschafft. «Künftig zählen die Stadt Kassel, alle Kommunen im Landkreis Kassel sowie die niedersächsischen Städte Hann. Münden und Staufenberg zur selben Tarifzone», teilt der NVV mit.

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