Tiefste Temperaturen des Winters gemessen

Offenbach (dpa/lhe) - In der Nacht zum Dienstag sind die bisher tiefsten Temperaturen des Winters in Hessen gemessen worden. Im nordhessischen Burgenwald-Bottendorf war es mit minus 14,1 Grad am kältesten, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf Anfrage mit. Bereits in der Nacht zuvor war die Ortschaft im Kreis Waldeck-Frankenberg der frostigste Ort im Bundesland.