Tierschützer fordern Abschaffung von Rassenliste

Wiesbaden/Altenstadt (dpa/lhe) - Tierschützer fordern eine Abschaffung der Rasseliste in Hessen, in der bestimmte Hunderassen als gefährlich deklariert sind. «Die meisten Beißvorfälle stammen nicht von Listenhunden», sagte Sigrid Faust-Schmidt vom Landestierschutzverband Hessen in Altenstadt. Sinnvoller sei ein verpflichtender Hundeführerschein für die Halter.