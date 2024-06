Tierschützer zeigen sich betroffen

Limburg (dpa/lhe) - Nach dem Mehrheitsvotum für eine Tötung von Stadttauben in Limburg haben sich Tierschützer betroffen gezeigt. «Uns fehlen im Moment einfach die Worte. Wir sind erschüttert», hieß es auf der Facebook-Seite des Limburger Stadttaubenprojektes. Der Sonntag, an dem die Wahlberechtigten mehrheitlich per Bürgerentscheid für die Umsetzung eines Beschlusses der Stadtverordneten zur Dezimierung der Taubenpopulation gestimmt hatten, sei ein «ganz schlimmer Tag für das Tierrecht» gewesen.

Die Mehrheit der Stimmberechtigten in Limburg habe mit ihrer Wahl «das Todesurteil für die Tauben besiegelt», kritisierte auch Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes. Für den Fall, dass es tatsächlich zu einer Tötung der Tiere kommen sollte, kündigte er Strafanzeige an. Die Limburger Stadtverordneten hatten im vergangenen November mehrheitlich entschieden, dass ein Falkner beauftragt werden soll, um die Taubenproblematik zu lösen. Im Gespräch war eine Tötung der Tiere per Genickbruch.