Tierschützer sind gegen Taubentötung erfolgreich

Limburg (dpa/lhe) - Tierschützer haben sich mit ihrem Bürgerbegehren erfolgreich gegen die geplante Tötung von Stadttauben in Limburg gewandt. Von den insgesamt 4436 bis 23. Januar eingereichten Unterschriften seien 3310 gültig und damit mehr als die erforderliche Anzahl von 2672 Unterschriften, teilte die Stadt am Dienstag mit. Nun liege die Entscheidung bei der Stadtverordnetenversammlung, ob ein Bürgerentscheid erfolge oder sie ihren Beschluss zur Tötung der Tauben von Mitte November aufhebe.

Seinerzeit hatten die Limburger Stadtverordneten mehrheitlich beschlossen, dass die Zahl der Tauben in der Domstadt durch eine gezielte Tötung per Genickbruch begrenzt werden soll. Es folgten Proteste von Tierschützern und die Unterschriftensammlung. Aus einer Zählung war zuvor hervorgegangen, dass es in Limburg rund 700 Tauben gibt. Um einen Bürgerentscheid durchzusetzen, mussten zehn Prozent der Limburger Wahlberechtigten für das Bürgerbegehren unterschreiben, was der genannten Zahl von 2672 Unterschriften entspricht.