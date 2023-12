Taubenschützer sammeln Unterschriften für Bürgerbegehren

Limburg (dpa/lhe) - Nach dem Stadtverordnetenbeschluss zur Tötung der Limburger Stadttauben wollen Tierschützer ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen. Via Facebook hat das Stadttaubenprojekt Limburg zu einer Unterschriftensammlung unter dem Motto «Stoppt das Taubentöten!» aufgerufen. Damit zielen die Initiatorinnen und Initiatoren auf eine Aufhebung des Beschlusses ab. Um einen Bürgerentscheid durchzusetzen, müssten zehn Prozent der Wahlberechtigten für das Bürgerbegehren unterschreiben, das entspräche 2672 Unterschriften, wie ein Stadtsprecher am Montag sagte.

Im November hatten die Limburger Stadtverordneten mehrheitlich beschlossen, dass die Zahl der Tauben in der Domstadt durch eine gezielte Tötung per Genickbruch begrenzt werden soll. Aus einer Zählung war zuvor hervorgegangen, dass es in Limburg rund 700 Tauben gibt. Auf die Entscheidung, die derzeit noch rechtlich geprüft wird, folgten Proteste von Tierschützern. Bereits vor dem Beschluss hatte der Streit um die Limburger Tauben hohe Wellen geschlagen. Bei Vertretern der Stadtverordnetenversammlung waren unzähligen Mails und Posts eingegangen, auch mit Strafanzeigen wurde gedroht, was die Stadt als «deutliche Grenzüberschreitung in der Meinungsäußerung» bewertet hatte.