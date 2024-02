Stadtverordnete beraten über Bürgerentscheid zu Taubentötung

Limburg (dpa/lhe) - Wie geht es weiter mit den Limburger Stadttauben? An diesem Montag (19.15 Uhr) beraten die Stadtverordneten in einer Sondersitzung über das Thema. Vorangegangen war eine Unterschriftensammlung, bei der Tierschützer ausreichend Stimmen für ein Bürgerbegehren gegen die geplante Tötung der Tiere per Genickbruch gesammelt hatten. Die Stadtverordnetenversammlung muss nun entscheiden, ob ein Bürgerentscheid folgt oder sie ihren Beschluss zur Tötung der Tauben von Mitte November aufhebt.