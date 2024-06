Grünes Licht für Taubentötung in Limburg

Limburg (dpa/lhe) - Nach einem Bürgerentscheid ist der Weg für die Tötung von Stadttauben in Limburg frei. Bei der Abstimmung votierten am Sonntag 53,45 Prozent dafür, einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom November vergangenen Jahres zu unterstützen. Das teilte die Stadt am Sonntagabend mit.