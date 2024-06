Bürger können über Zukunft der Stadttauben entscheiden

Limburg (dpa/lhe) - In Limburg können die Wahlberechtigten an diesem Sonntag (ab 8.00 Uhr) ihre Stimmen nicht nur bei Europa- und Landratswahl abgeben, sondern auch über die Zukunft der Stadttauben abstimmen. Stimmberechtigt bei dem Bürgerentscheid sind insgesamt 26.647 Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt an der Lahn.