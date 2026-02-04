DFB-Pokal

Titelverteidiger Stuttgart im Pokal in Kiel gefordert

Der VfB Stuttgart tritt zum Pokal-Viertelfinale im hohen Norden bei Holstein Kiel an. Gelingt dem heimischen Zweitligisten der nächste Coup?

In Kiel steht am Mittwoch das nächste Pokal-Viertelfinale an. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
In Kiel steht am Mittwoch das nächste Pokal-Viertelfinale an. (Archivbild)

Kiel (dpa) - Der VfB Stuttgart stellt sich auf einen frostigen Pokal-Abend ein, Holstein Kiel hofft auf die nächste Überraschung. Eisige Temperaturen werden erwartet, wenn der Fußball-Zweitligist im DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) den schwäbischen Titelverteidiger herausfordert.

Die Stuttgarter sind in guter Form, feierten zuletzt drei Pflichtspielsiege in Serie und hoffen auf den dritten Halbfinal-Einzug im Pokal innerhalb von vier Saisons. Im vergangenen Frühjahr holte der VfB beim Endspiel in Berlin sogar den Titel.

Kiel verlor in der Liga am Wochenende gegen Greuther Fürth, warf im Pokal diese Saison aber schon die Bundesligisten VfL Wolfsburg und Hamburger SV raus - und das jeweils auswärts.

