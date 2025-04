Titelverteidiger Stuttgart verpasst das Meister-Finale

Stuttgart (dpa) - Stuttgarts Volleyballerinnen sind im Meisterrennen ausgeschieden. Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart verlor am Mittwoch das dritte und entscheidende Play-off-Halbfinalspiel gegen den Dresdner SC mit 1:3 (18:25, 25:23, 24:25, 21:25). Bereits am Samstag treffen die Elbestädterinnen in der Endrunde in der Serie «Best-of-Five» auf den Vorrundensieger SSC Palmberg Schwerin.