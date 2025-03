Tod in Seilbahngondel - «Tatort»-Ermittler suchen Flüchtige

Freiburg (dpa) - So idyllisch die Seilbahnfahrt auf den ersten Blick wirkt, so blutig endet sie. Eingepfercht in der überhitzten Gondel greift die hochschwangere Nina zum Notfallhammer und schlägt auf die Scheibe ein. Immer und immer wieder, völlig in Rage. Am Ende ist sie blutüberströmt. Und ein Mann liegt tot am Boden.