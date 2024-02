«Tod und Teufel»: Museum zeigt die Faszination des Horrors

Darmstadt (dpa) - Ein Mensch mit einem Müllsack über dem Kopf, eine Vitrine mit Torsos am Fleischhaken und am Eingang gleich ein Sarg mit Totenkopf: Eine neue Ausstellung zeigt ab diesem Freitag in Darmstadt eine Geschichte des Schreckens. «Tod und Teufel. Faszination des Horrors» im Hessischen Landmuseum thematisiert das Grauen in Werken alter Meister bis zur Aktualität in Mode, Musik, Film und zeitgenössischer Kunst. «Horror als Genre begleitet kontinuierlich die Kulturgeschichte», sagte Museumsdirektor Martin Faass am Donnerstag vor der Ausstellungseröffnung. Die Schau mit mehr als 100 gezeigten Werken ist vom Kunstpalast Düsseldorf in Kooperation mit dem Landesmuseum entstanden. Sie ist bis zum 2. Juni in Darmstadt zu sehen.