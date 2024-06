Tödliche Fluchtfahrt: Fahrer war per Haftbefehl gesucht

Maintal (dpa/lhe) - Ein Autofahrer, der auf der Flucht vor der Polizei im Main-Kinzig-Kreis ums Leben kam, wurde zuvor per Haftbefehl gesucht. Das sagte ein Sprecher der Polizei in Offenbach am Mittwoch. Anlass des Haftbefehls war demnach ein Verkehrsdelikt.