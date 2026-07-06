Plötzlich im Gegenverkehr

Tödlicher Crash: Frau gerät mit Auto in Gegenverkehr

Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße in Oberschwaben stirbt eine Frau. Wie geht es den Insassen des anderen Autos?

Die Frau stieß mit einem Kleintransporter zusammen. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Frau stieß mit einem Kleintransporter zusammen. (Symbolbild)

Schemmerhofen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalcrash auf einer Bundesstraße bei Schemmerhofen (Kreis Biberach) ist eine 76-jährige Frau gestorben. Sie geriet laut Polizeiangaben mit ihrem Auto plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Kleintransporter. Die drei Menschen, die in dem anderen Fahrzeug saßen, wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen, obwohl sie direkt reanimiert wurde, wie die Polizei mitteilte.

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