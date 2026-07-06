Tödlicher Crash: Frau gerät mit Auto in Gegenverkehr
Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Bundesstraße in Oberschwaben stirbt eine Frau. Wie geht es den Insassen des anderen Autos?
Schemmerhofen (dpa/lsw) - Bei einem Frontalcrash auf einer Bundesstraße bei Schemmerhofen (Kreis Biberach) ist eine 76-jährige Frau gestorben. Sie geriet laut Polizeiangaben mit ihrem Auto plötzlich in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem Kleintransporter. Die drei Menschen, die in dem anderen Fahrzeug saßen, wurden leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen, obwohl sie direkt reanimiert wurde, wie die Polizei mitteilte.