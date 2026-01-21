Tödlicher Frontalzusammenstoß in Mittelhessen
Bei einem Unfall auf der B255 stirbt eine 76-Jährige, drei weitere Menschen werden verletzt. Die Polizei hat einen Gutachter eingeschaltet.
Niederweimar (dpa/lhe) - Eine tödliche Frontalkollision legt seit dem Mittag den Verkehr auf der Bundesstraße 255 bei Niederweimar in Mittelhessen lahm. Eine 76-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf sei noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlegen, nachdem ihr Wagen mit einem Lkw kollidiert war, berichtete die Polizei.
Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, ebenso die beiden Mitfahrer der Autofahrerin im Alter von 24 und 25 Jahren. Nach derzeitigem Erkenntnisstand seien deren Verletzungen nicht lebensbedrohlich.
Die B255 ist laut Polizei an der Unfallstelle voll gesperrt. Der genaue Unfallhergang sei nicht bekannt, die Staatsanwaltschaft habe einen Gutachter beauftragt.