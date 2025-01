Tödlicher Frontalzusammenstoß in Mittelhessen

Hungen (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß im mittelhessischen Hungen ist ein 59 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte nach ersten Ermittlungen ein 38-Jähriger auf der Landesstraße 3007 mit seinem Wagen ein Auto überholen. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Am Steuer saß der 59-Jährige, der den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle starb. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ließ die Fahrzeuge sicherstellen. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 50.000 Euro.