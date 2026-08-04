Tödlicher Unfall auf A5 – Schaulustige behindern Verkehr

Baden-Baden (dpa/lsw) - Ein 62 Jahre alter Mann ist nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 bei Rastatt gestorben. Er erlag am Montag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 70-jähriger Autofahrer am Freitag nach einer ruckartigen Lenkbewegung zunächst gegen eine Betonschutzwand geprallt und anschließend mit dem Wagen des 62-Jährigen zusammengestoßen. Beide Autos überschlugen sich und blieben auf dem Dach liegen. Der 70-Jährige und die Beifahrerin des später gestorbenen Mannes wurden schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei filmten zahlreiche Schaulustige den Unfall von der Gegenfahrbahn aus. Demnach fuhren sie dafür bewusst langsamer und behinderten den Verkehr. Die Polizei bezeichnete das Verhalten gegenüber den Betroffenen und ihren Angehörigen als «äußerst pietätlos». Mindestens 20 Menschen müssen deshalb mit einem Bußgeld oder strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.